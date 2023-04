Monesteroli (La Spezia) – Chiusa a Pasqua e Pasquetta la celebre scalinata di Monesteroli

La spettacolare scalinata è stata chiusa per un parziale crollo della struttura e tecnici comunali e agenti della Polizia Locale sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza l’area.

La situazione al momento è sotto controllo e costantemente monitorata dai tecnici del Comune. Ovviamente la scalinata non sarà accessibile e si prega di prestare particolare attenzione alla segnaletica e ai divieti di accesso.