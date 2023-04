Masone (Genova) – Sarà aperta un’indagine sulla morte di Igor Ravera, il 42enne di Rossiglione morto ieri pomeriggio in un incidente con la mountain bike lungo il sentiero che porta a Romitorio, sulle alture di Masone. L’uomo, molto conosciuto nella zona di Rossiglione, dove viveva con la moglie e la figlia, sia per la sua attività di imprenditore nel settore della produzione di alimenti tipici e sia per il suo impegno nello sport locale.

Intorno alle 16 è scattato l’allarme lanciato da un amico che si trovava con lui lungo il sentiero. Ravera aveva sbattuto violentemente contro un albero procurandosi uno schiacciamento toracico che ne ha compromesso le funzioni vitali.

I primi tentativi di rianimazione sono proseguiti con l’arrivo dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco ma ogni manovra tentata è risultata vana e Ravera è deceduto prima di arrivare in ospedale.

Subito sui social si sono susseguiti i messaggi di cordoglio e solidarietà alla famiglia ad iniziare da quello di Katia Piccardo, sindaco di Rossiglione.

“Tutta la Comunità si stringe al dolore della Famiglia – ha scritto Piccardo – Una vera tragedia che toglie il fiato. Ci lascia una grande persona”.

Poco dopo anche la USD Rossiglionese ha pubblicato sulla sua pagina Facebook il messaggio di cordoglio.

“Nessuna parola sarà mai abbastanza giusta per descrivere una notizia del genere… Un capitano storico, un amico, una figura enorme del nostro paese e della nostra società. Tutta la squadra e la dirigenza si stringono intorno alla famiglia in questo momento tragico. Ciao Cap Ravera Igor, lotteremo anche per te!”