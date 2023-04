Genova – Si fa sempre più pesante la situazione sulle autostrade della Liguria nelle ore del rientro dal week end lungo di Pasqua e Pasquetta.

Alle auto che rientrano per la classica gita fuori porta di Pasquetta si uniscono quelle dei turisti che hanno trascorso qualche giorno in Liguria e l’effetto è “esplosivo”.

Particolarmente complessa la situazione sull’autostrada A12 Genova Livorno dove si registra “coda a tratti” tra Chiavari e l’allacciamento con la A7 Genova – Milano. In pratica un’unica lunga coda “a soffietto” che crea pesanti disagi anche a chi dovrebbe proseguire per la A10 Genova – Ventimiglia.

Coda viene segnalata in uscita al casello di Genova Ovest sulla A10

Coda invece per lavori sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce tra Masone e l’allacciamento con la A10 Genova – Ventimiglia.

notizia in aggiornamento