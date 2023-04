Sassello (Savona) – Ancora un incidente con le moto da cross sui sentieri della Liguria. Questa volta a restare coinvolta una ragazza di 30 anni in località Giardinetti che per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è caduta rovinosamente a terra.

Per soccorrerla, visto il tratto impervio, si è deciso di far intervenire l’elicottero Drago dei vigili del fuoco che ha issato a bordo la barella con la giovane e l’ha trasportata sino all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso per un brutto trauma cranico.

In corso le indagini per accertare le cause dell’incidente.