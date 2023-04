Ne (Genova) – Tragico schianto, questa mattina, poco prima delle 8, sulla strada provinciale della ValGraveglia, nel territorio del comune di Ne. Per cause ancora da accertare due moto condotte da giovanissimi si sono schiantate con un impatto violentissimo.

Ad avere la peggio un ragazzo di 16 anni che è stato sbalzato dalla sella ed è caduto pesantemente a terra, picchiando di testa.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno subito chiamato il 118 dando l’allarme ed in breve l’ambulanza è arrivata e dopo un breve consulto ha deciso di chiamare l’elicottero Grifo per un trasporto urgentissimo del ragazzo in ospedale, al San Martino di Genova.

I medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave, per un brutto trauma cranico.