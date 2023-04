Quiliano (Savona) – Un principio d’incendio è scoppiato intorno alle ore 5 di questa mattina in un’azienda che si trova in via Cesare Briano a Valleggia, frazione del comune di Quiliano.

Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe nato dal malfunzionamento di un macchinario che serve a produrre sacchetti di plastica e, nel tentativo di domarlo, un operaio sarebbe rimasto lievemente intossicato.

L’uomo è stato portato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona, mentre sul posto – oltre ai sanitari del 118 – sono giunti anche i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme.