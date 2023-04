San Bartolomeo al Mare (Imperia) – Autostrada A10 Genova – Ventimiglia chiusa, nella notte tra il 18 e il 19 aprile, per lavori nel tratto tra San Bartolomeo al Mare e Andora.

Autostrada dei Fiori SpA ha comunicato che i tratti autostradali San Bartolomeo al Mare-Andora e Andora-San Bartolomeo al Mare verranno chiusi in orario notturno dalle ore 22:00 del giorno 18/04/2023 alle ore 06:00 del giorno 19/04/2023 per consentire la sostituzione delle linee aeree di alimentazione della cabina elettrica nella galleria Colle Dico.