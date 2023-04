Savona – Non ha esitato ad impugnare un coltello da cucina e a ferire la madre che lo rimproverava per i video girati per i social. Un 16enne ha reagito con violenza al rifiuto della donna di autorizzare lo spostamento di alcuni mobili della casa per poter girare “più agevolmente” alcuni video da postare sul suo profilo social.

La follia è scoppiata in un normale appartamento di una normale famiglia savonese. Il ragazzo ha iniziato a spostare alcuni mobili per poter avere “più spazio” per le sue riprese e quando la madre lo ha rimproverato, vietandogli di spostare l’arredo, l’ha aggredita con insulti e minacce e quando lei si è avvicinata ha afferrato un coltello e ha tentato di colpirla all’addome.

Fortunatamente la donna è riuscita ad afferrare il coltello impugnato dal figlio e ad evitare, pur ferendosi alle mani, di ricevere le coltellate.

Il figlio è scappato e una volta in strada ha danneggiato l’auto di famiglia e un altro veicolo vicino.

In breve è stato rintracciato dalle forze dell’ordine e denunciato per tentato omicidio e lesioni gravissime mentre la madre veniva portata in ospedale.

Ora il ragazzo è stato affidato ad una comunità protetta e nelle prossime ore verrà sentito dal giudice del Tribunale dei Minori.

(Foto di Archivio)