Genova – E’ stato un sabato sera condizionato dall’abuso di alcolici quello appena trascorso. Sono stati in totale quattro, infatti, gli interventi dei sanitari del 118 i quali hanno soccorso altrettanti ubriachi.

I due fatti più seri si sono verificati in via Bertuccioni a Marassi e in piazza Cavour nel centro storico, dove due persone sono state soccorse e trasportate in codice giallo all’ospedale Galliera. Sempre al Galliera è stato trasportato, in codice verde, un uomo soccorso alle ore 20 in vico Semino.

Infine, i sanitari sono intervenuti anche a Pontedecimo poco dopo mezzanotte per prestare soccorso ad una giovane di 20 anni: per lei non si è reso necessario il trasporto in ospedale.