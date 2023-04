Genova – Come spesso accade, è stato un lunedì mattina per gli automobilisti genovesi. Durante le prime ore della settimana, infatti, sono stati tre gli incidenti tra le vie del capoluogo, fortunatamente tutti senza gravi conseguenze per le persone coinvolte: si sono verificati in Albaro, a Sampierdarena e a Pegli.

A questi va sommato il malfunzionamento dei semafori di piazza Corvetto e di via XII Ottobre, che è durato dalle 7:30 alle 9:30. In questo caso, grazie al tempestivo intervento dei vigili, non si segnalano sinistri stradali.