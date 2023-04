Rossiglione (Genova) – Chiodi modificati artigianalmente per trasformarsi in trappole per pneumatici. L’allarme è stato lanciato dal Comune di Rossiglione direttamente sulle sue pagine social per mettere in guardia turisti e passanti sul rischio di pericolosi “contrattempi”.

La presenza dei chiodi-trappola è stata segnalata sulla 456 del Passo del Turchino, in località Rocchetto. I ritrovamenti si sono ripetuti sino al bivio verso Costa d’Ovada.

La denuncia del Comune di Rossiglione ha fatto scattare le indagini delle forze dell’ordine ma sono in tanti, nella zona come in diverse altre località dell’entroterra ligure, a puntare il dito contro fuoristrada che corrono su sentieri e strade sterrate e motociclisti che trasformano strade meno frequentate in vere piste da gara.

Il fenomeno dei “chiodi” metallici sulle strade, specie quelle di campagna o lungo i sentieri, è diffuso soprattutto in Francia dove la protesta di chi desidera vivere senza moto e fuoristrada che scorrazzano (illegalmente) sui sentieri e sulle strade sterrate si fa più dura quando si superano i limiti della decenza e mancano i controlli “dissuasivi”.