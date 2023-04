Genova – Un cartello (temporaneo) che vieta il passaggio alle biciclette sulla “ciclopedonale” in costruzione in Val Bisagno. Non si placano le discussioni sulla realizzazione di percorsi protetti destinati a pedoni e biciclette lungo l’asse viario che da Staglieno arriva a Prato, in alta Val Bisagno. Insieme alle feroci polemiche sui tempi di cantiere e sui disagi per gli automobilisti, ora spunta una discussione sui cartelli posizionati in alcuni punti del percorso e che sembrano vitare il passaggio alle bici proprio sulla “ciclopedonale”.

C’è chi sostiene che ci siano problemi con le ringhiere, pericolose per i ciclisti e chi che il passaggio di pedoni e bici nello stesso spazio potrebbe creare situazioni di pericolo.

Gli osservatori più attenti, però, hanno notato che lo sfondo del cartello è giallo e che la segnaletica è appoggiata a terra e non fissata e questo indica una indicazione temporanea e legata ai lavori. Il divieto di transito delle biciclette sulla ciclopedonale, insomma, sarebbe solo temporaneo e legato al completamento dei lavori.