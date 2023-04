Rapallo (Genova) – E’ entrato nell’abitazione di un giovane di 23 anni cui deve una grossa somma di denaro e se la prende con il padre di quest’ultimo, derubandolo dell’orologio e di 600 euro. Curioso episodi nella cittadina del Tigullio dove un 35enne di origini egiziane che si era presentato a casa del suo creditore per “calmarne” le pretese, ha iniziato a litigare con il padre di questi e lo ha derubato dell’orologio e di 600 euro in contanti.

L’uomo ha aggredito e percosso il padre del suo creditore e lo ha mandato in ospedale con una prognosi di 17 giorni.

I carabinieri lo hanno identificato e denunciato.