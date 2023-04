Genova – Un tubo dell’acqua che si rompe sotto il manto stradale e un getto d’acqua che esplode dal terreno e spruzza ad una decina di metri di altezza.

Spettacolare guasto, questa mattina, in via Giglioli, sulle alture di Marassi dove una tubazione in pressione è esplosa improvvisamente facendo sollevare l’asfalto della strada.

Il getto d’acqua, simile ad un geyser, ha raggiunto oltre 10 metri di altezza con un effetto spettacolare ma poco gradito da chi, nella zona, è rimasto con i rubinetti a secco.

(Foto da Facebook)