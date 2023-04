Genova – Fuggito dal circo o “liberato” da eco-guerriglieri? Non è chiaro come l’esemplare di Lama avvistato e inseguito questa mattina in corso Italia si sia liberato e come sia uscito dal recinto dove è ospitato ma è scambio di accuse tra i circensi del Circo Madagascar e associazioni animaliste.

I rappresentanti del Circo denunciano l’intrusione di un gruppo di estremisti ambientalisti che avrebbe aperto diverse gabbie e recinti con l’intenzione di far uscire gli animali e denuncia i pericoli che sono stati corsi visto che gli animali, seppur pacifici come il lama, non sono abituati alle auto ed alla confusione e fuggendo potevano causare danni e incidenti.

A stretto giro di posta diverse associazioni animaliste hanno risposto che i casi di “fuga” di animali da Zoo e Circhi è “all’ordine del giorno” e che le accuse rivolte sarebbero solo una copertura per un errore commesso e invitano i titolari del Circo ad esibire le prove di quanto sostengono.

Di certo ciò che è avvenuto questa mattina avrebbe potuto avere ben altre conseguenze e sarà compito delle forze dell’ordine accertare come si siano svolti i fatti.