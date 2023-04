Genova – Nuova emergenza cinghiali in mezzo alla strada e nuovo appello ad automobilisti e motociclisti a prestare la massima attenzione alla guida.

Questa volta una famiglia di ungulati ha deciso di passeggiare tranquillamente in mezzo alla strada in via Gelasio Adamoli, in ValBisagno, nella zona dell’impianto sportivo della Sciorba

La loro presenza è stata ripetutamente segnalata a partire dalle 21,30 ed è scattata la sorveglianza della polizia locale per evitare incidenti dalle conseguenze anche molto gravi come quelli già avvenuti.

Gli ambientalisti continuano a ripetere che un intervento con farmaci anti fecondativi ridurrebbe il numero dei cinghiali nel greto del Bisagno riducendo l’emergenza senza spargimento di sangue.