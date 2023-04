Dopo il passaggio di un debole fronte perturbato durante la notte, in Liguria il tempo torna a stabilizzarsi per effetto di un nuovo rinforzo dell’alta pressione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 24 aprile 2023

Nel corso della giornata ampie schiarite un po’ ovunque in un contesto comunque variabile. Da segnalare, nel pomeriggio, nuovi rovesci possibili sulle Alpi Liguri.

Venti: tra deboli e moderati da sud/sud-est.

Mari: generalmente mosso.

Temperature: minime stabili, massime in cal

Costa: min +10/14°C, max +15/17°C

Interno: min: +3/+10°C , max +13/17°C (fondovalle/collina)