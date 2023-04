Savona – Un incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri in piazza Mameli, all’altezza dell’incrocio con via Montenotte, quando – per cause non ancora note – una macchina ha investito un bambino di sei anni, che è stato sbalzato per terra.

Stando a quanto si apprende, nonostante l’urto, il bimbo non avrebbe riportato gravi lesioni, ma è stato comunque trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo.

Infine, sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per effettuare tutti i rilievi che chiariranno la dinamica dell’investimento.