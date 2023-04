Sanremo (Imperia) – E’ stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Gaslini di Genova il bambino di appena 5 anni caduto dai resti del ponte del Vallotto, monumento medioevale in piazzale Pian di Nave.

Il bimbo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori e dopo essersi arrampicato sui resti del ponte sarebbe caduto per diversi metri procurandosi diverse lesioni.

Soccorso dai genitori disperati e poi dal 118, il bambino è stato poi trasferito in ospedale con l’elicottero Grifo del 118.

I medici hanno attribuito il codice rosso ma il bimbo non sarebbe in pericolo di morte.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.