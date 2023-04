Soldano (Imperia) – Non sono ancora tornati a casa i due cani, un rottweiler e un “fantasia” coinvolti nell’aggressione mortale a Patrizia La Marca, la donna di 53 anni azzannata a morte mentre dava da mangiare ai cani del fratello in viaggio.

I due cani risultano in un canile, a disposizione delle autorità che decideranno come intervenire visto che sembra al momento esclusa la possibilità che vengano abbattuti L’associazione AIDAA (Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente ha presentato un progetto per adozione dei cani presso una famiglia ospitante e per un percorso di rieducazione dei cani che devono essere seguiti da un addestratore professionista vista la delicatezza della situazione.

“Non ci siamo dimenticati dei due rottrweiler che ad inizio aprile hanno aggredito la signora Patrizia La Marca che a seguito del loro morsi ha trovato la morte – scrive Aidaa – In queste settimane abbiamo lavorato alla costruzione di un progetto per il loro recupero, ora sappiamo che sono in canile e che gli stessi sono oggetto di uno scaricabarile da parte delle istuzioni. Vogliamo ribadire che non lasceremo soli quei cani e che ad inizio maggio presenteremo un progetto sia per la loro rieducazione e per trovare una nuova famiglia al termine della rieducazione sia al comune che all’ASL progetto che se andrà a buon fine tirerà fuori da quel canile i due rottweiler”