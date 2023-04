Un vasto campo di alta pressione si estende dall’area subtropicale sino al Mediterraneo e garantisce alla Liguria giornate nel complesso stabili e temperature superiori rispetto alla media del periodo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 26 aprile 2023

Al mattino cielo sereno o al più velato sul centro-ponente. Nel corso del pomeriggio le velature si estenderanno anche a levante in un contesto comunque mite e soleggiato.

Venti prevalentemente a regime di brezza.

Mare mosso al mattino con moto ondoso in graduale calo.

Temperature stazionarie le minime, in aumento le massime.

Costa: min 10/14°C, max +19/23°C

Interno: min: +1/7°C , max +19/23°C