Ancora una giornata di tempo prevalentemente stabile con passaggi di velature via via più spesse su gran parte della Liguria. Atteso un peggioramento nei prossimi giorni per il passaggio di una perturbazione di origine nord atlantica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del tempo del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 27 aprile 2023

Transito di velature vía vía piu spesse con il passare delle ore. Assenza di fenomeni su tutta la regione

Venti a regime di brezza.

Mare poco mosso.

Temperature stazionarie

Costa: min 10/14°C, max +19/22°C

Interno: min: +2/7°C , max +18/21°C