Genova – Un incontro aperto gratuitamente al pubblico, al Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria” per parlare dei rettili e degli anfibi della Liguria.

Ad organizzarlo martedì 2 maggio 2023, alle ore 17, esperti ed appassionati nell’ambito di HerpeThon 2023 “Erpetofauna e Antropocene” organizzato dalla Societas Herpetologica Italica Erpetofauna ligure

In Liguria sono presenti 20 specie di anfibi e 22 di rettili: un patrimonio naturalistico straordinario che è necessario conoscere per tutelarlo, dato anche l’attuale declino globale

di questi animali.

Questa regione rappresenta una situazione unica nel panorama italiano ed europeo,

data la sua varietà di ambienti e il conseguente elevato livello di biodiversità.

L’Atlante degli “Anfibi e rettili di Liguria” si propone di offrire una panoramica completa

dell’erpetofauna ligure, aggiornando l’insieme dei dati sulle specie ed integrandoli con i risultati delle numerose ricerche che negli ultimi 26 anni hanno permesso di ampliare sensibilmente la conoscenza sulla distribuzione e sullo stato di conservazione delle popolazioni.

All’incontro interverranno Giuliano Doria (responsabile del Museo), Fabrizio Oneto, Dario Ottonello e Giacomo Rosa (autori del volume “Anfibi e Rettili di Liguria”)

La partecipazione è gratuita, ma a numero limitato (posti disponibili 50) per cui è necessaria la prenotazione scrivendo a didatticamuseodoria@comune.genova.it specificando nell’oggetto “anfibi rettili” e indicando nell’email nome, cognome, numero di cellulare e numero di partecipanti

(Foto Ugo De Cresi)