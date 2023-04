Genova – Nessun patrocinio del Comune e del Municipi per la presentazione del libro “Sposati e sii sottomessa” di Costanza Miriano, la pasionaria del Family Day ed esponente del movimento anti abortista ProVita.

Dopo le feroci polemiche divampate nei giorni scorsi, all’annuncio della presentazione alla biblioteca civica Saffi di Molassana, con patrocinio del Comune e del Municipio, si è deciso di spostare l’evento presso altra sede e di “ritirare” il patrocinio che tante proteste aveva sollevato insieme all’annunciata presenza di importanti assessori e politici genovesi.

Ad annunciare la vittoria della protesta sull’organizzazione dell’evento è stato il Coordinamento di Liguria Rainbow che tra i primi ha reagito duramente all’annuncio della manifestazione.

Alcuni passaggi del libro – ad iniziare dal titolo, per quanto ironici hanno scatenato forti polemiche come quello secondo cui “la donna ha una tentazione di controllo sull’uomo, e la sa esercitare benissimo se vuole: nelle relazioni il potere è della donna, checché ne dica la retorica vittimistica femminista. L’uomo può essere violento, ma la donna è, esattamente nella stessa misura, tentata dalla prevaricazione sull’uomo, solo che la esercita non con la violenza fisica e verbale dell’uomo ma in modo manipolatorio, magari suadente, utilizzando vari registri comunicativi, la bambina, la vittima etc”.