Genova – Un forte rumore ed una grossa intelaiatura di metallo che si stacca e precipita a terra passando vicino ad un operaio che stava lavorando. Solo il caso ha voluto che non si registrassero feriti, questa mattina, nel cantiere per la realizzazione del nuovo supermercato Esselunga nella zona di San Benigno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli ispettori della sicurezza sul lavoro e dopo la bonifica dell’area sono scattati i controlli sul rispetto delle misure di sicurezza per gli operai e i lavoratori del cantiere.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino e fortunatamente non si registrano feriti.

Ora verrà accertata la dinamica dell’incidente e se poteva essere evitato ma intanto si tira un sospiro di sollievo per l’assenza di danni alle persone.

Solo pochi mesi fa, a febbraio, nello stesso cantiere era crollata una soletta di una delle rampe di accesso al parcheggio.

(Foto del precedente incidente)