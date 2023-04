Correnti di aria umida in arrivo dal mare determinano un graduale aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni. Peggioramento sensibile in arrivo per domani ma, soprattutto, per domenica quando sono previste piogge anche a carattere di rovescio.

Queste, nel dettaglio, le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 28 aprile 2023

Mattinata in genere velata, ma con nubi basse in aumento tra il Genovese di Ponente e il Savonese, senza piogge. Nel pomeriggio addensamenti bassi sul settore centro-occidentale della costa, sempre senza fenomeni, sul resto della regione il sole apparirà come dietro un vetro smerigliato a causa di velature anche dense.

Venti moderati da sud-est con qualche rinforzo sui versanti padani dell’Appennino nel pomeriggio.

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature in aumento le minime, stazionarie o in contenuto calo le massime

Costa: min 12/14°C, max +17/20°C

Interno: min: +4/9°C , max +16/20°C