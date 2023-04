Santa Margherita Ligure – Avevano rubato oltre 2mila euro di profumi e prodotti cosmetici in un negozio della cittadina del levante genovese in le 4 persone denunciate dai carabinieri per furto aggravato a seguito di indagini sul colpo messo a segno a febbraio in una profumeria.

Si tratta di tre donne ed un uomo, tutti pregiudicati, che, eludendo il sistema antitaccheggio, si erano impossessati di quasi 2.000 euro di prodotti cosmetici.

I militari hanno identificato i presunti responsabili del furto dopo un’accurata indagine supportata dalle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino e successivo riconoscimento fotografico da parte della vittima.