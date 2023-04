Andora (Savona) – Inizia questa sera, con l’illuminazione in tricolore del radar sferico di Capo Mele, la settimana di festeggiamenti per il centenario della Aeronautica Militare Italiana che culminerà, il 7 maggio con l’esibizione delle Frecce Tricolori in volo sulla Liguria.

Questa sera, a partire dalle ore 21, la particolare forma sferica del Radome, il radar di Capo Mele, si colorerà con i colori della bandiera italiane diventando visibile da lontano anche di notte. Ma il culmine dei festeggiamenti si registrerà il 7 maggio con il volo e l’esibizione della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori.