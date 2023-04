La Spezia – Grave incidente, questa mattina, in pieno centro con un’automedica che trasportava con urgenza plasma per trasfusioni e un pullman turistico proveniente Serbia.

Per cause ancora da accertare l’automedica con sirene azionate e luci di emergenza accese ha colpito il pullman che stava procedendo su via San Cipriano.

Il conducente dell’automedica ha riportato alcune ferite e contusioni ed è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea dal quale era appena partito per traportare plasma per una trasfusione urgente.

Nessun ferito grave, invece, tra i passeggeri del pullman che porteranno a casa solo un brutto spavento.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.