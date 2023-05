Andora (Savona) – Niente Air Show e niente esibizione delle Frecce Tricolori, il prossimo 7 maggio, dopo l’incidente mortale che ha causato la morte del capitano Alessio Ghersi, 34 anni, gregario destro della formazione acrobatica eccellenza dell’Aeronautica militare italiana.

La morte del capitano Ghersi, in un terribile incidente con un ultraleggero in Val Torre, in provincia di Udine ha fatto cancellare molti eventi ed esibizioni della pattuglia acrobatica.

L’evento potrebbe essere ri-programmato in altra data.