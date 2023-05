Genova – Buon successo di pubblico, nonostante il tempo incerto, nel quartiere Foce per la tradizionale fiera di Santa Zita.

Anche quest’anno i genovesi non hanno voluto mancare all’appuntamento con una delle fiere più sentite e importanti per la città che ha animato le strade con circa duecento banchi di merci varie e produttori.

«Il tempo incerto di oggi – dice l’assessore al Commercio, alle Proloco e alle Tradizioni Paola Bordilli – non ha scoraggiato i genovesi che anche quest’anno non hanno voluto rinunciare alla fiera di Santa Zita. È stato molto bello quest’oggi vedere migliaia di genovesi girare tra i banchi, a dimostrazione che eventi come questi sono sentiti sia dai cittadini che dai commercianti. E con piacere molte persone hanno anche partecipato ai tradizionali Vespri e processione per le vie della Foce assieme alla Parrocchia e alle Confraternite.

Ringrazio tutti i Genovesi e non che hanno partecipato a questa Festa del quartiere e chi ha reso possibile l’organizzazione della fiera».

La fiera, retaggio dell’enclave dei commercianti lucchesi in città e diventata appannaggio di tutti i genovesi, è da sempre il culmine della settimana di celebrazioni religiose dell’omonima santa.