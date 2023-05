Genova – Ancora code davanti alla nuova pasticceria hot che ha aperto in zona Porta d’Archi, nel centro storico. In molti si sono messi in fila, anche oggi, per poter gustare dolci dalle forme falliche e di vagina.

Il successo di Mr Dick, sbarcato all’ombra della Lanterna dopo il successo in altre città italiane sta stupendo tutti in considerazione della presunta “austerità” del capoluogo ligure.

Curiosità o effetto social è presto per dirlo ma di certo chi pensava che la pasticceria avrebbe avuto un pubblico di soli giovani dovrà ricredersi.

Nella città che ha nella parola “belino” uno dei suoi cult il nuovo punto vendita di Mr Dick non poteva che trasformarsi in un successo.