Genova – Sono cinque i ragazzini di Bergamo di circa 13 anni che hanno dovuto ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale pediatrico Gaslini a seguito di un incidente avvenuto sul pullman scolastico che li stava trasportando.

Per cause ancora da accertare il mezzo ha bruciato la frizione e l’interno del pullman si è riempito di un forte odore di bruciato che ha causato nausea e mal di testa molto forte ai ragazzini. L’incidente è avvenuto all’altezza del casello di Genova Ovest e a quel punto le insegnanti che li accompagnavano in gita hanno preferito chiamare il 118.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e i vigili del fuoco che hanno accertato che a bordo non ci fosse nessun principio di incendio.

I cinque ragazzi sono stati trasferiti in ospedale mente gli altri hanno ripreso il viaggio appena appurato che il mezzo era comunque in grado di viaggiare.