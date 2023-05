Genova – Un incidente si è verificato questa mattina nel quartiere genovese di Castelletto, per la precisione in corso Firenze, quando una macchina e una moto sono venute a contatto.

Le cause del sinistro stradale sono ancora da chiarire, ma ad avere la peggio sono state una mamma e una bambina di 8 anni che si trovavano a bordo del mezzo a due ruote.

Per fortuna, in entrambi i casi le loro condizioni non sono sembrate gravi: la bambina ha riportato soltanto alcuni lividi ed escoriazioni, mentre la donna un trauma alla schiena. Le due ferite sono state trasportate in codice giallo rispettivamente all’ospedale Gaslini e all’ospedale Galliera.