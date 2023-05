Genova – Ripristinato a tempo di record il murales che ricorda Gianluca Vialli sul lungomare dei giardinetti di Quinto. Un gruppo di volontari ha ridipinto la bandiera della Sampdoria, eliminato le scritte oltraggiose che erano state tracciate da anonimi e hanno riportato la situazione alla normalità.

L’ennesimo tributo, trasversale e per questo di ancor maggior valore, al campione scomparso recentemente.

Il murales era stato imbrattato e le sciarpe appese al molo di Quinto bruciate e gettate a terra in un gesto condannato senza riserve dalla parte sana di tutte e due le tifoserie delle squadre cittadine.

In particolare la tifoseria organizzata del Genoa non ha atteso a lungo prima di esprimersi in modo netto contro l’ignobile gesto che squalifica chi lo ha fatto e getta fango anche sui colori del Genoa.

Alcuni gruppi di veri tifosi hanno usato le pagine social per condannare “senza se e senza ma” quello che non ha alcun significato sportivo e neppure – a volerla prendere da lontano – di sfottò o goliardia, ma solo un’offesa allo Sport di tutta la città.