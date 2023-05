Rovegno (Genova) – Sarà risarcito dall’assicurazione della Regione Liguria la ragazza genovese coinvolta in un incidente stradale causato dall’improvviso attraversamento di un grosso cinghiale, sulla statale 45, nel territorio del comune di Rovegno, in Valtrebbia.

Dopo la sentenza del Giudice di Pace arriva infatti anche l’accordo tra la giovane automobilista, assistita dall’avvocato Roberto La Salandra e la compagnia assicurativa della Regione Liguria che è stata chiamata a risarcire il danno in quanto tutti gli animali selvatici presenti sul territorio ligure sono “di proprietà dello Stato”.

L’animale era passato da un varco nelle recinzione di protezione della strada e aveva causato l’incidente attraversando improvvisamente la strada, di sera.

Nell’impatto l’autovettura aveva riportato danni per circa 3mila euro e ora la proprietaria verrà risarcita con una somma di poco inferiore.

Un precedente che potrebbe innescare molte altre cause precedentemente “chiuse” perché gli animali selvatici, ovviamente, non sono assicurati.

Contrariamente al passato, però, Regione Liguria si è dimostrata più comprensiva nei confronti della giovane automobilista ed ha accettato di avviare una trattativa extra giudiziale per il risarcimento.