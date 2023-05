Savona – Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione finalizzati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, ieri pomeriggio, a Savona, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un trentenne, con precedenti di Polizia, per detenzione ai fini di spaccio di droga.

L’uomo, individuato per strada, è stato trovato in possesso di 2 dosi di hashish, che hanno fatto insospettire gli operatori, tanto da indurli ad approfondire il controllo. La successiva perquisizione, ha permesso di rinvenire e sequestrare, a casa del trentenne, altre otto dosi pronte allo spaccio e, nascosti nel controsoffitto della cucina altri sessanta grammi circa, di hashish, non ancora suddivisi in dosi.

Nella stessa abitazione è stato trovato anche l’occorrente per il confezionamento della droga ed un bilancino di precisione. L’arrestato, al termine degli accertamenti, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.