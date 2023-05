Genova – Ancora un incidente sul lavoro nel capoluogo ligure dove, questa mattina, intorno alle 9, un operaio è precipitato dalle impalcature di un palazzo in ristrutturazione in via Caffaro, nel quartiere di Castelletto.

Dalle prime informazioni sembra che l’uomo sia caduto dal terzo piano riportando ferite gravi.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

In corso anche una verifica degli ispettori del lavoro per accertare il corretto uso delle misure di sicurezza che non dovrebbero consentire alle persone al lavoro di cadere da grandi altezze.

L’operaio sarebbe molto grave

notizia in aggiornamento