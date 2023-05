Genova – Centinaia di persone in piazza, ieri sera, per i festeggiamenti per il terzo scudetto del Napoli. Piazza De Ferrari si è colorata di azzurro con bandiere e striscioni e con la gioia dei tanti tifosi che hanno voluto salutare l’evento.

La sorpresa ha coinvolto anche chi era già per strada per i festeggiamenti per la posa della prima pietra della nuova Diga Foranea e per lo spettacolo di fuochi artificiali.

Anche la città di Genova, dunque, si è unita alla festa per lo scudetto al Napoli