Genova – Grave incidente, poco prima delle 16 sulla statale 45, in località Piancarnese. Per cause ancora da accertare un motociclista si è scontrato con una vettura restando incastrato tra le lamiere.

Sul posto, nel territorio del comune di Davagna, sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118.

Vista la gravità del paziente è stato disposto il trasporto in elicottero (Drago) al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Insieme all’automedica Golf 3 e un’ambulanza della Croce Rossa di Torriglia sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e delle responsabilità.