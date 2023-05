Savona – Una giovane di 29 anni è stata uccisa, nella notte, da colpi di pistola esplosi in piazza delle Nazioni, poco lontano dalla stazione. Secondo le prime imformazioni l’aggressione mortale sarebbe avvenuta intorno alle 2 quando i residenti della zona sono stati risvegliati da colpi di pistola esplosi per strada.

A terra il corpo senza vita della giovane, di nazionalità straniera, colpita da un proiettile alla testa.

Inutili i soccorsi del 118 e l’arrivo delle forze dell’ordine che hanno subito iniziato una caccia all’uomo per risalire al responsabile e per ricostruire i fatti.

Una persona sarebbe già stata fermata.

notizia in aggiornamento