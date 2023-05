Genova – La Liguria corre in aiuto dell’Emilia Romagna colpita dall’alluvione e la Colonna Mobile di Protezione Civile della Regione Liguria è partita questa mattina con 4 squadre e 20 operatori.

Il personale ligure specializzato si ritroverà questa sera a Imola e opererà con mezzi e attrezzature nella zona del bolognese.

“La nostra Sala Operativa di Protezione Civile – hanno spiegato il presidente della Regione Liguria e l’assessore alla Protezione Civile – è stata contattata subito dopo l’evento calamitoso e già dal giorno dopo i nostri funzionari hanno svolto sopralluoghi per capire quali potessero essere gli interventi da effettuare, pronti ad offrire il nostro pieno supporto. Dopo aver ricevuto la richiesta del Dipartimento Nazionale abbiamo immediatamente inviato anche con un’idrovora da 9 mila litri per realizzare gli interventi di messa in sicurezza della popolazione e attuare le prime misure di risoluzione delle criticità”.