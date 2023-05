Genova ricorda la tragedia, avvenuta dieci anni fa, del crollo della Torre Piloti, urtata dalla nave Jolly Nero della compagnia di navigazione Messina.

Si svolge oggi, domenica 7 maggio la cerimonia di commemorazione delle vittime del crollo della torre piloti di Molo Giano.

La commemorazione inizierà alle ore 18.30 con la messa officiata dal cardinale Angelo Bagnasco presso la cattedrale di san Lorenzo.

Seguirà un momento di raccoglimento con la posa della corona alla stele ad perpetuam rei in piazza Porta del molo in ricordo delle vittime della torre.

Alle 20, si svolgerà la cerimonia di intitolazione di “via vittime della Torre 7 maggio 2013” (già via Magazzini generali).