Favale di Malvaro (Genova) – L’elicottero dei vigili del fuoco Drago è intervenuto questa mattina, alle prime luci dell’alba, per soccorrere un uomo che si è procurato una brutta lesione alla schiena cadendo lungo un sentiero nel comune di Favale di Malvaro, in Val Fontanabuona.

L’uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco tra i rovi di una scarpata e poi affidato alle cure del 118 della Croce Rossa di Cicagna, che ne ha disposto l’immediato trasferimento in elicottero all’ospedale San Martino.

In corso la ricostruzione dell’episodio da parte dei carabinieri intervenuti sul luogo dell’incidente.