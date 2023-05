La nuova temporanea rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale non impedisce che sulla Liguria rimanga qualche contrasto pomeridiano nelle zone interne. Da mercoledì l’alta pressione sarà stoppata dall’ingresso di correnti atlantiche più fresche ed instabili.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 8 maggio 2023

Al mattino cieli per lo più velati, addensamenti più consistenti su Alpi Liguri.

Durante il pomeriggio irregolarmente nuvoloso nelle zone interne, possibile sviluppo di instabilità sul gruppo Trebbia-Aveto e tra le Alpi Marittime / Liguri; non si escludono locali sconfinamenti verso le rispettive coste.

Venti a regime di brezza, da levante/grecale a ovest di Capo Mele, rinforzi al pomeriggio.

Mare poco mosso o quasi calmo al mattino, moto ondoso in aumento fino a mosso sull’estremo settore ovest ed area di Capo Mele.

Temperature in calo le massime in quota sull’Appennino

Costa: min +12/16°C, max +18/21°C

Interno: min: +4/13°C , max 16/24°C