Genova – Ancora polemiche per i lavori che hanno interessato per ben tre anni il ponte obliquo di Sestri Ponente. Nonostante la riapertura, infatti, i residenti della zona segnalano una “incompiuta” che preoccupa molto chi vive e lavora in quella parte del quartiere del ponente genovese: la scaletta che collega con piazza Aprosio.

La struttura è ora invasa di attrezzature da lavoro e componentistica varia ma, agli occhi dei residenti, appare molto più “bassa” rispetto alla nuova struttura del ponte e ci si domanda se e come verrà ripristinata.

Una scalinata utilizzata da molti e che sembra essere rimasta “indietro” rispetto alla consegna dei lavori.