Genova – Continua la protesta contro il progetto dello skymetro in Valbisagno: i comitati contrari all’infrastruttura i sono dati appuntamento in piazza Romagnosi, a Marassi, con un presidio per “raccontare le novità sull’opera e sulle sue criticità – hanno spiegato gli organizzatori – ma anche per proporre alternative chiedendo un confronto pubblico perchè la Valbisagno merita di essere rispettata e vivibile”.

Striscioni colorati, qualche coro e un dibattito con i cittadini per spiegare le ragioni del no hanno caratterizzato il pomeriggio. Alla manifestazione hanno aderito anche politici dell’opposizione alla giunta comunale guidata dal sindaco Marco Bucci, promotrice del progetto.