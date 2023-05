Genova – Raffica di interventi, da ieri sera, per tubazioni della rete idrica rotti e per allagamenti causati dalle rotture nel quartiere di Sampierdarena.

Vigili del Fuoco e tecnici Ireti in azione in via Cantore, in via Barabino e in via Rolla.

In via Rolla è stato necessario chiudere la strada intorno all’una di notte per consentire i lavori di scavo e di riparazione.

Molte le case ancora senza acqua e pesanti disagi per le famiglie interessate.

Non ci sono al momento informazioni sulle cause dei guasti a ripetizione e sull’orario in cui verranno risolti i disagi.