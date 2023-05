Genova – Ancora un’aggressione da parte di un cane al proprio padrone. Questa volta è successo ad una donna che è stata ricoverata in ospedale e sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per le terribili ferite inflitte dal proprio cane.

L’aggressione è avvenuta nella notte in circostanze ancora da chiarire ma sembra che la donna si sia avvicinata all’animale che ha reagito azzannandola al viso.

Le urla hanno richiamato i vicini di casa che hanno chiamato il 118 e sul posto è arrivata l’ambulanza e le forze dell’ordine.

La donna è stata trasferita all’ospedale Galliera dove è stata subito medicata e preparata per una delicata operazione conservativa.

L’animale è stato catturato e trasferito al canile di Monte Contessa dove attenderà il responso del magistrato che segue il caso e che potrebbe decidere per la soppressione.

Solo qualche giorno fa, all’ospedale Gaslini, una bambina è stata operata ad una mano per il morso del suo cane e qualche settimana fa una donna è stata uccisa a morsi dal cane del fratello che era andata a sfamare durante l’assenza del familiare.

Gli esperti continuano a mettere in guardia chi acquista animali di grossa taglia sulla potenziale pericolosità di un errato o inefficace addestramento.

Nessuna razza è più aggressiva o pericolosa di altre ma chiaramente le dimensioni di un animale e la sua conformazione fisica lo rendono potenzialmente più pericoloso in caso di incidenti.

In molti continuano a chiedere che i possessori di alcuni tipi di cane debbano superare un corso di preparazione prima di essere autorizzati all’acquisto e alla conduzione per strada.