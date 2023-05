La Spezia – Dovrebbero riprendere lunedì 15 maggio, all’ospedale Sant’Andrea, le operazioni e gli interventi chirurgici nella sala operatoria allagata nei giorni scorsi a seguito di una infiltrazione d’acqua.

I lavori per il ripristino della sala operatoria posta al primo piano del nosocomio spezzino proseguono per riportare nel più breve tempo possibile la situazione alla normalità.

Intanto infuriano le polemiche e le proteste per lo stato di manutenzione dell’ospedale.